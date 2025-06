Fincantieri, nuovi contratti. Commessa milionaria per due pattugliatori

Due pattugliatori d’altura verranno realizzati per la Marina Militare nei cantieri Fincantieri, nello specifico da quello spezzino di Muggiano e Riva Trigoso. Le consegne sono prevista tra la fine del 2029 e il 2030. Si tratta di un contratto importante, sia dal punto di vista economico che occupazionale, dal valore di 700 milioni di euro. Con questa commessa dunque Fincantieri rafforza il proprio ruolo strategico nel progetto di ammodernamento della flotta della Marina Militare integrandola con due unità PPA Multipurpose Combat Ship, che sostituiranno quelle cedute alla Marina indonesiana. L’integrazione del contratto, avviato con l’ultima “Legge Navale”, è gestita da Occar (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement) nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa costituito tra Fincantieri, mandataria, e Leonardo, mandante. Per Fincantieri, il valore del contratto per le due nuove unità è di circa 700 milioni di euro, valore che include attività già realizzate per le precedenti unità successivamente cedute all’Indonesia. Un passaggio importante come ha sottolineato

Pierroberto Folgiero amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri. "Questo contratto – ha commentato – conferma il valore strategico del programma, evidenziando la capacità del nostro gruppo di rispondere con prontezza ed efficacia alle esigenze operative della Marina Militare. Le nuove unità rafforzano la filiera nazionale, garantendo continuità produttiva e stabilità occupazionale e contribuiscono a consolidare il ruolo dell’Italia come attore centrale nello scenario geopolitico globale della difesa, dove lo shipbuilding è sempre più elemento chiave di influenza e cooperazione internazionale". Le caratteristiche tecniche dell’unità PPA multipurpose Combat Ship esaltano la tipologia di nave altamente flessibile con capacità di assolvere a molteplici compiti che vanno naturalmente da quelle di nave combattente di prima linea al pattugliamento con capacità di soccorso in mare, alle operazioni di protezione civile, L’unità di 143 metri di lunghezza può ospitare 171 persone di equipaggio e impiegare imbarcazioni veloci tipo RHIB Rigid Hull Inflatable Boat di lunghezza di oltre 11 metri tramite gru laterali oppure una rampa di alaggio situata a poppa e raggiungere la velocità di oltre 31 nodi. E’ dotata di impianto di propulsione combinato diesel e turbina a gas e di un sistema di propulsione elettrica. E’ inoltre in grado di fornire a terra acqua potabile e corrente elettrica.

Massimo Merluzzi