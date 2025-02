Serata di gala al ’PalaTori’. Arriva il Forte dei Marmi

Che serata al “PalaTori“. Per gli appassionati di hockey arriva un mercoledì davvero ricco di ingredienti sulla pista del vecchio mercato di piazza Terzi. Arrivano i campioni d’Italia del Forte dei Marmi, attualmente al secondo posto con 48 punti, e per l’Hockey Sarzana sarà un confronto dalle mille emozioni da affrontare con la carica giusta alimentata dal prezioso successo ottenuto a Grosseto. "Abbiamo avuto poco tempo per prepararla – spiega il tecnico rossonero Sergio Festa – ma siamo uniti e pronti per giocarci le nostre carte. Sarà chiaramente una partita da giocare fino in fondo, perchè comunque loro hanno tanta qualità e l’esperienza di giocatori che in ogni momento possono mettere in difficoltà qualunque difesa". Il Forte dei Marmi arriva dalla vittoria casalinga contro il Cgc Viareggio mentre i sarzanesi si sono imposti a Grosseto ottenendo tre punti pesantissimi per la corsa salvezza. Un successo che oltre alla classifica ha regalato all’Hockey Sarzana nuove e importanti convinzioni. La sfida di andata a Forte dei Marmi terminò con il clamoroso pareggio 3-3 in rimonta dei versiliesi sotto di due reti. Si gioca alle 20.45 al palasport ’Giuliano Tori’, arbitrano Alessandro Eccelsi di Novara e Paolo Moresco di Marostica.