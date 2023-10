Serata da tutto esaurito al Dialma Ruggiero sulle note di Battisti

Un evento già sold-out, per celebrare una ripartenza: l’auditorium del centro giovanile Dialma Ruggiero di via Monteverdi festeggia la re-intitolazione a Lucio Battisti, con una festa nel segno di uno dei più amati protagonisti della musica italiana. Questa sera alle 21, il gruppo "Sì, Viaggiare" si esibirà nello spazio. Un’occasione per celebrare l’arte di Battisti, ma anche il riposizionamento della targa, in concomitanza con la fine dei lavori di efficientamento energetico nella parte interna. Interventi finanziati con fondi del Pnrr ottenuti dall’ats composta da Isforcoop ets, associazione Scarti e coop Zoe, con il supporto del Comune. che cofinanzia la serata. Alle 19, aperto a tutti, aperitivo nel social bar del Dialma, gestito da Luna Blu