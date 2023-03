Senza patente sul mezzo sotto sequestro

Guida un autocarro già sottoposto a fermo amministrativo e per giunta senza patente: maxisanzione e mezzo confiscato. Giusto una settimana fa la polizia locale, nell’ambito dei controlli effettuati nelle adiacenze dell’isola ecologica degli Stagnoni, mirati alla salvaguardia ambientale ed alla garanzia del corretto ciclo dei rifiuti, aveva fermato un autocarro carico di rifiuti metallici di vario genere e sanzionato il relativo conducente, un cittadino bosniaco, per migliaia di euro. L’uomo infatti, esercitava abusivamente ed in nero la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, peraltro di origine sconosciuta, guidando di fatto senza patente, dato che possedeva unicamente una patente bosniaca scaduta di validità. Per questo ultimo illecito, gli agenti, secondo quanto previsto dal Codice della Strada, oltre a comminare la pesante sanzione pecuniaria prevista, pari a 5.100 euro, hanno sottoposto a fermo amministrativo il veicolo. Ma ecco che ieri mattina lo stesso autocarro, questa volta scarico, con alla guida lo stesso uomo, sfilava davanti agli occhi di una pattuglia della locale in servizio nella stessa zona. Imposto l’alt al veicolo, gli operatori hanno proceduto a contestare al conducente la grave infrazione, che prevede una sanzione pecuniaria che verrà applicata dal Prefetto, tra il limite minimo di 1.984 ed il limite massimo di 7.937 euro.