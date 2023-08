Senza patente: maxi multe per due persone

La Spezia, 1° agosto 2023 – Due conducenti stranieri alla guida senza avere i documenti necessari: megasanzione per entrambi.

Nel pomeriggio di ieri, nell’arco di due ore, due pattuglie della polizia locale hanno fermato due persone residenti in Italia, con permesso di soggiorno valido, entrambi privi dell’idoneo titolo per guidare sul territorio nazionale.

Nel primo caso, la pattuglia, nella zona del Canaletto, ha seguito nella marcia un’autovettura in stato di manutenzione non ottimale; inserito il numero di targa nel palmare in dotazione, i sospetti degli agenti sono stati confermati, in quanto dagli archivi telematici il veicolo risultava privo di assicurazione e non revisionato. Imposto l’alt al conducente, un cittadino di origini marocchine residente in città, è stato accertato che, oltre a reiterare gli illeciti della guida senza assicurazione e revisione, era persona conosciuta dalla polizia locale che, negli ultimi due anni, lo aveva prima sanzionato amministrativamente e, alla seconda infrazione, denunciato all’autorità giudiziaria, poiché allora, come in questa occasione, guidava senza avere alcuna patente. Per lui l’immediata e definitiva confisca del veicolo con intervento del carro attrezzi oltre a sanzioni pecuniarie raddoppiate per una somma che va dai 2.078 agli 8.316 euro; per il reato di guida senza patente reiterata, l’autorità giudiziaria applicherà un’ammenda da 2.257 a 9.032 euro oltre all’arresto fino ad un anno.

Nel secondo caso, nei pressi del centro commerciale Le Terrazze, un motociclo è passato davanti alla pattuglia con il passeggero privo del casco obbligatorio. Fermato il mezzo, il conducente, residente da oltre un anno in città e proveniente da El Salvador, così come il passeggero, hanno esibito una patente rilasciata dal Paese di origine, valida per guidare in quel territorio, ma non in Italia. Per lui il ritiro immediato della patente di guida posseduta che, se non convertibile, verrà trasmessa dal Prefetto alle autorità dello Stato che l’ha rilasciata, oltre alla sanzione pecuniaria fino a 638 euro; qualora l’uomo venisse colto nuovamente alla guida senza patente italiana e con il documento di origine ritirato, a suo carico si applicherà una sanzione che va da 2.046 a 8.186 euro oltre al fermo del veicolo per tre mesi. Ovviamente, il passeggero è stato sanzionato per non aver indossato il casco durante la marcia, mentre al conducente corresponsabile è stata applicata la stessa sanzione; il motociclo è stato immediatamente sottoposto a fermo per 60 giorni.

Marco Magi