Senza patente e assicurazione si schianta contro un camper: scatta la maxi multa

La Spezia, 12 maggio 2025 – Ventenne senza patente si schianta contro un camper in sosta a bordo carreggiata. Senza assicurazione, senza revisione, sanzioni da 6.000 euro e sequestro del mezzo da parte della polizia locale. Erano le 15 di sabato pomeriggio quando la quiete del quartiere di Pegazzano è stata bruscamente interrotta da un forte schianto e dal rumore di lamiere contorte.

In via Baracchini, infatti, un ventenne sudamericano, alla guida di un’autovettura Mazda, nel percorrere la strada in direzione di via Filzi, giunto in prossimità di una curva a destra, per cause attribuibili all’imperizia, alla velocità non commisurata alle condizioni della sede stradale e alla perdita di controllo del veicolo, ha sbandato vistosamente andando a collidere violentemente contro un autocaravan regolarmente in sosta a bordo carreggiata. L’urto è stato talmente violento che la parte anteriore destra dell’autovettura si è incuneata sotto la sagoma del camper, rimanendo incastrata e riportando danni strutturali tali da rendere il veicolo totalmente inservibile alla circolazione.

Sul posto è prontamente intervenuta la Sezione Infortunistica Stradale della polizia locale della Spezia, allertata da alcuni passanti che avevano assistito all’incidente. Gli agenti, dopo aver messo in sicurezza l’area ed effettuato i rilievi planimetrici e fotografici, hanno immediatamente avviato gli accertamenti documentali, che hanno portato alla luce numerose irregolarità a carico sia del conducente che del veicolo. Il conducente è risultato privo di patente di guida, in quanto mai conseguita, configurando così la violazione dell’articolo 116, comma 15 del Codice della Strada, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.110 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

Il veicolo, inoltre, è risultato privo di copertura assicurativa obbligatoria RCA, ai sensi dell’articolo 193, comma 2 del Codice della Strada, con conseguente sanzione pecuniaria pari a 866 euro, ridotta a 606,20 euro in caso di pagamento entro 5 giorni, nonché immediato sequestro amministrativo del mezzo. Gli accertamenti hanno altresì evidenziato che l’autovettura circolava senza aver effettuato la revisione periodica obbligatoria, in violazione dell’articolo 80, comma 14 del Codice della Strada, per la quale è stata contestata la relativa sanzione pari a 173 euro.

Infine, il veicolo è risultato gravato da fermi fiscali iscritti dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione, circostanza che rendeva ulteriormente illegittima la circolazione. Considerate le numerose e gravi violazioni riscontrate, gli agenti della polizia locale hanno proceduto all’immediato sequestro amministrativo dell’autovettura, contestando al conducente verbali di accertamento per un ammontare complessivo superiore a 6.000 euro, oltre alle sanzioni accessorie previste dalla normativa vigente.