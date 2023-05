Sentiero Verde Azzurro a senso unico

Per il ‘ponte’ del 2 giugno il Parco Nazionale ha deciso di istituire nuovamente il senso unico sul tratto del sentiero Verde Azzurro compreso tra Monterosso e Vernazza. La regolamentazione sarà in vigore dal 2 al 4 giugno dalle 10 alle 14: orari nei quali l’ingresso al sentiero sarà consentito esclusivamente con partenza da Monterosso ed uscita a Vernazza. Il punto informazione e controllo previsto all’accesso al tratto da Monterosso, prevede due postazioni per fornire indicazioni e controllare il corretto abbigliamento e calzature per affrontare il percorso: uno in prossimità del centro storico (località ex Casello Ferroviario) e l’altro in Località Corone. Lato Vernazza i presidi saranno distribuiti nei tre punti di accesso al sentiero nella Via principale del paese (Via Roma) e al punto informativo del Parco in località Lama. Agli accessi saranno presenti Carabinieri forestali, volontari Cai, dell’associazione Carabinieri, Gev e operatori dell’Ati 5 Terre, per fornire informazioni e verificare abbigliamento e calzature adeguate alla percorrenza del tratto lungo quattro chilometri.