Sentiero tra Vernazza e Monterosso. Per il ponte torna il senso unico

CINQUE TERRE

Il senso unico di percorrenza del sentiero Monterosso–Vernazza, dalle 9 alle 14, sarà riproposto anche per il ponte del 2 giugno ed esteso anche al 30 maggio. Lo ha deciso il Parco nazionale, rivedendo l’iniziale disposizione che non prevedeva tale misura per il venerdì che precede il lungo week end. L’attivazione del senso unico scatterà, con i medesimi orari, da giovedì 19 maggio a lunedì 2 giugno. La misura è stata presa "in vista dell’elevata affluenza prevista nei prossimi ponti festivi", con il Parco che la ritiene efficace "per prevenire assembramenti, evitare code nei tratti più stretti e garantire una fruizione più fluida e sicura del percorso". Durante quei giorni, il Parco garantirà un presidio potenziato lungo il tracciato, con la collaborazione di Carabinieri forestali del Parco, Guardie ecologiche volontarie, Cai La Spezia, Associazione nazionale carabinieri, operatori del consorzio Ati 5 Terre, squadre del Soccorso alpino e speleologico della spezia. Sarà poi riproposta attività di controllo e sensibilizzazione: sarà prestata particolare attenzione al controllo dell’abbigliamento e delle calzature, che devono essere adeguati alla tipologia di percorso.

mat.mar.