Selezione per 21 docenti all’Accademia di belle arti

L’Accademia di belle arti di Carrara ha indetto una procedura selettiva pubblica per titoli relativa alla stipula di contratti di docenza con esperti esterni per l’anno accademico. I posti disponibili sono in tutto 21. La procedura selettiva mira alla costituzione di graduatorie da cui attingere per gli incarichi attraverso un contratto di prestazione d’opera intellettuale.

Le discipline sono diverse, dall’inglese al costume per lo spettacolo, dal design agli elementi di architettura e urbanistica e altro ancora: per i dettagli si rimanda alla lettura del testo integrale della selezione pubblica. Per la partecipazione, oltre ai requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego, bisogna possedere specifica laurea attinente alla materia di insegnamento. Inoltre serve adeguata conoscenza della lingua italiana (certificata di livello non inferiore a B2).

La domanda va spedita via mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Per ulteriori dettagli e informazioni si rimanda al portale ufficiale dell’Accademia, www.accademiacarrara.it