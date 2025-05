Al seggio in abito da sposi, la coppia diventa virale sui social

La Spezia, 21 maggio 2025 – Una coppia di sposi diventa superstar dei social in patria: si tratta di Gabriela Rogobete e Constantin Irinel, originari della Romania e residenti a Romito Magra (La Spezia), che dopo essersi uniti in matrimonio nella chiesa ortodossa di Ruffino, alla Spezia, sono andati a votare in abito da cerimonia per il ballottaggio delle elezioni presidenziali del loro paese. In un giorno molto importante per loro, non hanno voluto rinunciare a partecipare a un evento politico importantissimo per il loro Paese, che ha avuto una vasta eco internazionale per le importantissime implicazioni e per le tante polemiche che hanno accompagnato la tornata elettorale dopo l’annullamento della tornata elettorale dello scorso dicembre per i sospetti di ingerenze russe.

Il video del loro arrivo alle urne, sistemate nel centro sociale di largo Vivaldi a Fossitermi, sta letteralmente spopolando in rete, dove è diventato virale, soprattutto fra follower del loro paese di origine: su Tik Tok, mentre scriviamo, hanno ottenuto 228mila like, 13.2000 commenti e oltre 22mila condivisioni.

La clip s’intitola, significativamente, “Anche nel giorno più importante della mia vita, la Romania, non ti dimenticherò mai”, con gli hashtag #diaspora #vot2025 #matrimonio #italia #romania. “Abbiamo chiesto alla commissione se potessimo votare vestiti da sposi e ce lo hanno confermato: per noi resterà un momento unico in tutta la nostra vita”, hanno commentato gli sposi, che poi sono andati a festeggiare alla Trigola di Santo Stefano Magra con amici e parenti, molti dei quali giunti appositamente dal paese.

Chiara Tenca