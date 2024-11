"Se vinciamo, offriamo da bere"

Singolare iniziativa del Lerici Football Club nell’imminenza del big match della settima giornata del Girone F della Seconda Categoria ligure, domani pomeriggio con lo Spezia Calcio Popolare – quest’ultimo primo, insieme al Ceparana, mentre il Lerici è attualmente terzo. Il match è in programma al ’Piero Bibolini’ di Falconara dalle 17: il club rossoverde offrirà, in caso di vittoria, da bere gratis ai propri tifosi. All’entrata del ’Falconara Stadium’ sarà rilasciato agli spettatori un biglietto che poi, in caso di successo della compagine lericina, potrà essere consegnato al Cristal Bistrot di Lerici – situato in via Roma 1 – per ottenere il ’giro’ gratuito. Una mossa che prende spunto da un recente precedente, messo in atto dal Como che, in occasione di ogni vittoria della squadra, ha deciso di offrire da bere ai propri tifosi.