Scuolabus a rischio. Vicesindaco a bordo

L’accompagnatore dello scuolabus non c’è, e così il vicesindaco veste i panni del vigilante per garantire il regolare svolgimento del servizio. Accade anche questo nei comuni della vallata del Vara. In un Italia dove i piccoli territori sono lasciati soli, senza risorse e senza personale, a garantire la continuità dei servizi pubblici sono spesso gli stessi amministratori comunali. A Borghetto Vara l’ultimo ’caso’, con il vicesindaco Andrea Licari che per una mattinata ha svestito i panni dell’amministratore comunale per indossare quello di accompagnatore dello scuolabus che, ogni mattina, raccoglie i piccoli frequentanti l’asilo e residenti nelle varie frazioni comunali. A causa dell’improvvisa indisposizione di chi solitamente svolge il servizio di vigilanza – gli enti sono infatti tenuti a garantire la presenza di un accompagnatore, oltre all’autista, nella gestione del servizio di trasporto scolastico proprio in considerazione dell’età dei trasportati –, il vicesindaco non ha esitato a salire sul pulmino per garantire comunque un servizio molto importante per le famiglie. "Abbiamo un’accompagnatrice che purtroppo quel giorno era malata – spiega il vicesindaco –. Oltre all’operaio comunale (alla guida del mezzo) non c’era nessuno che potesse vigilare sui bambini, così sono andato io. È stata un’esperienza piacevole, ho visto da vicino il lavoro che fanno i nostri dipendenti e posso dire che è encomiabile. Purtroppo, coi continui tagli nei p iccoli Comuni bisogna fare un po’ tutto. Diciamo che è una bella palestra di vita".

Matteo Marcello