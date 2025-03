Scuola dedicata a Bruno Munari

Verrà intitolata al ricordo di Bruno Munari la scuola dell’infanzia della frazione di Fiumaretta aperta un anno fa. Questa mattina alle 10.30 il Comune di Ameglia invita la cittadinanza alla cerimonia di intitolazione del plesso di via Papa Giovanni XXIII al celebre artista e designer italiano noto per il suo straordinario contributo nel campo dell’arte, del design e della didattica per l’infanzia. "Sarà un momento molto importante – spiegano gli amministratori comunali amegliesi – per la nostra comunità. La scuola dell’infanzia è dedicata a un grande innovatore che ha fatto della creatività uno strumento fondamentale per l’educazione dei più piccoli".