’Scrivi... rap’, concorso al via

A Santo Stefano Magra si scrive in... Rap. La prima edizione dell’iniziativa lanciata dall’assessorato alla cultura è rivolta non soltanto ai giovani, come farebbe pensare lo stile musicale, ma a una fascia di età compresa tra gli 11 e 99 anni residenti in Italia e ha come obiettivo quello di stimolare la creatività e dare visibilità al movimento musicale. Il testo della canzone, ovviamente in stile rap, sarà a tema libero senza limiti di lunghezza e andrà inviato entro la mezzanotte del prossimo 30 giugno all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]. Il giorno della manifestazione, indicativamente nel pomeriggio, i partecipanti saranno convocati nella sala consiliare del palazzo civico di piazza Matteotti a Santo Stefano Magra per l’incontro con gli artisti e gli ospiti della serata. I colloqui si svolgeranno sempre nella sala consiliare, in modalità individuale tra partecipanti e ospiti della manifestazione.