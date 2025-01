Screening gratuito, un neurologo pronto a rispondere ai cittadini

La Spezia, 31 gennaio 2025 – Dopo il rinvio di domenica scorsa a causa del maltempo, la Croce Rossa della Spezia ha fissato una nuova data per lo screening neurologico gratuito aperto a tutti i cittadini, organizzato insieme al Rotary Club Stella Maris. Lo screening per capire come affrontare e gestire al meglio gli episodi di cefalea ed emicrania, con un neurologo pronto a rispondere a ogni domanda offrendo consigli utili, si terrà sabato 1° febbraio dalle 9 alle 13 in piazza del Bastione.

Durante la mattinata informativa il neurologo e i volontari della Croce Rossa illustreranno le differenze tra cefalea ed emicrania e le strategie pratiche per gestirle al meglio, insieme a consigli per migliorare concretamente il proprio stile di vita: un'occasione per chiarire i propri dubbi e ricevere indicazioni utili direttamente da un medico specializzato, in forma del tutto gratuita.

L'iniziativa rientra nell'ambito del programma triennale di partnership siglato tra la Croce Rossa della Spezia e il Rotary Club Stella Maris, grazie al quale nei mesi scorsi sono già stati organizzati uno screening cardiologico e un secondo screening per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, che hanno registrato un'ampia partecipazione da parte dei cittadini. L'obiettivo è quello di migliorare la salute della popolazione e promuovere la cultura della prevenzione come strumento fondamentale per il benessere collettivo.