Sciopero Generale, Le Garanzie dell'Azienda Sanitaria Spezzina

Sciopero generale in programma venerdì 20 ottobre, proclamato dalle associazioni sindacali Adl, Cub, Sgb, Sicobas, Usi per tutte le 24 ore. L’Azienda sanitaria Spezzina per l’occasione assicurerà, negli ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze.