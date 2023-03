SciaccheTrail: sabato l'ultra trail dedicato al vino delle Cinque Terre

Sciacchetrail

Cinque Terre, 20 marzo 2023 - Il 25 marzo torna sui sentieri del Parco Nazionale delle Cinque Terre l’ultra trail dedicato al vino simbolo del paesaggio culturale. Un fine settimana di sport ricco di eventi dedicati a famiglie, enogastronauti e amanti della natura. Solitudine, gruppo, estraniazione, liberazione, fatica, natura: la corsa è un istinto primigenio diventato sport di massa, musica, letteratura, animazione, evento. Tutto è pronto alle Cinque Terre per la settima edizione di SciaccheTrail, la corsa di ultra running ispirata allo sciacchetrà, gara che si corre sui sentieri del Parco Nazionale Cinque Terre, tra i vigneti che producono il prezioso passito. I selezionati trecento corridori affronteranno il tracciato, attraversando tutta la diversità degli habitat del Parco, dalla macchia mediterranea ai terreni terrazzati, dagli assolati ambienti rupestri della costa fino ai boschi del crinale, passando per i santuari mariani che vegliano sui borghi con visioni inedite sul paesaggio Patrimonio dell’Umanità Unesco. Tra le conferme delle edizioni passate, la presenza del villaggio per le famiglie con l’appuntamento dedicato alla degustazione dello Sciacchetrà e il ritorno della gara per i bambini. Novità è il live sul canale YouTube di Sciacchetrail, con il commento di Luca Mannoni e Giulia Torresi. Il...