Schianto sulla Napoleonica, muore una donna di 69 anni

La Spezia, 15 luglio 2023 – Una donna spezzina di 69 anni, May Britt Centi, è morta ieri pomeriggio in seguito all’incidente stradale che ha coinvolto la moto Honda 500 sulla quale era in sella, condotta dal marito.

E’ accaduto dopo le 18 nel viadotto dell’Acquasanta. La coppia era diretta verso Porto Venere quando per cause che sono al vaglio della sezione infortunistica della polizia locale della Spezia, un’utilitaria condotta da un uomo di 47 anni, che procedeva verso la città, ha urtato la moto. Un crudele destino ha voluto che la donna fosse sbalzata via andando a colpire il guard rail, mentre il marito che guidava la moto ha riportato soltanto lievi ferite. E’ stato trasportato in ospedale in stato di choc. Praticamente illeso il conducente dell’auto. A quell’ora la strada Napoleonica, purtroppo già in passato teatro di incidenti mortali, era particolarmente trafficata, con tanta gente che rientrava dal mare.

Chi ha assistito allo scontro ha subito chiamato il numero unico di emergenza 112 e sul posto si è precipitata l’automedica del 118 con medico e infermiere a bordo e un’ambulanza della Croce Rossa. Immediatamente sono state effettuate le manovre rianimatorie per la donna, durate mezz’ora nella speranza che si riprendesse. Purtroppo però il suo cuore ha cessato di battere. Il medico legale giunto sul posto ha potuto soltanto constatarne il decesso. E’ stato informato il pubblico ministero di turno, Alessandra Conforti, che ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti, affidando le indagini per omicidio stradale alla polizia locale.

E il particolare agghiacciante subito emerso, è che il conducente dell’utilitaria non avrebbe dovuto neppure essere al volante, perché aveva la patente revocata. L’uomo è stato anche sottoposto all’alcoltest. Inevitabile per lui la denuncia con più di un capo di imputazione.

La dinamica è in fase di ricostruzione, ma pare che sia stata l’auto condotta dall’uomo di 47 anni che procedeva in direzione La Spezia a tamponare la moto.

Per effettuare i rilievi dell’incidente mortale, è stata chiusa la strada e questo ha provocato inevitabili code.

May Britt Centi, di origini svedesi, abitava col marito al Favaro. La terribile notizia ha lasciato sgomento il quartiere e in generale tutta la città, per una morte davvero assurda.