“Schiacciati” dalla sfida Crollano Giorgi e 5 stelle

Il cammino del Pci è ripartito, seppur senza clamorosi acuti ma con la convinzione di poter provare a ricostruire se non proprio una casa almeno la base di un progetto in prospettiva. Il Partito Comunista Italiano ha chiuso in linea con le attese della vigilia, ben diverso invece il passo del Movimento Cinque Stelle che ha raccolto molto meno di quanto si aspettasse. Matteo Bellegoni ha riportato il simbolo del Pci sulla scheda elettorale. "Il nostro percorso è iniziato nel 2016 - ha spiegato il candidato sindaco Matteo Bellegoni - e siamo cresciuti coinvolgendo tanti giovani, rivedendo l’emozione di tante persone di fronte al simbolo del nostro partito. Abbiamo tanti motivi per essere contenti e il risultato ottenuto è sicuramente in linea con le previsioni della vigilia. Adesso apriremo una sede in città proprio per radicare il nostro rapporto con Sazana guardando però anche alle altre realtà della Val di Magra". Ultima serata al point aperto in piazza Calandrini dove, fortunatamente da distante, non è mancata qualche scintilla con alcuni sostenitori di altri schieramenti comunque immediatamente segnalata alle forze dell’ordine e senza nessuna conseguenza.

La candidata Federica Giorgi è rimasta in attesa delle ultime schede al seggio di Ghiaia. Di certo il risultato del Movimento Cinque Stelle sostenuto dalla lista civica "Sinistra per Sarzana" è stato ben inferiore alle aspettative e il rischio di non entrare neppure in consiglio comunale è alto. "Se gli elettori hanno deciso così bisogna prenderne atto. Sono comunque tranquilla, consapevole del lavoro svolto e del nostro impegno".

m.m.