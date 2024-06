Scatta il memorial "Mannelli"

Con in palio i titoli di campione provinciale e regionale della categoria esordienti secondo e primo anno, domenica si disputerà la diciassettesima edizione del Memorial Cesare Mannelli e la prima edizione del Trofeo Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Bcc. Ciclismo giovanile protagonista, quindi, con l’organizzazione del Pedale Spezzino. Alla partenza una settantina di corridori provenienti da tutta la Liguria oltre che da Toscana, Piemonte ed Emilia Romagna. Quartier generale il ‘My Bar’ a Ceparana. Abbiamo organizzato le gare per gli esordienti – afferma Simone Mannelli, figlio dello scomparso Cesare per l’emozione di vedere i ragazzini anche soltanto tagliare il traguardo". La gara del primo anno prenderà il via alle 14 su un percorso di 32 chilometri, che si svilupperà nei giri della Piana. Il secondo anno inizierà alle 15,30 su un percorso di 41 chilometri. Sarà la prima gara organizzata dal Pedale Spezzino dopo la scomparsa del presidente onorario Guglielmo Bonati, al quale verrà intitolato il campionato provinciale".

marco magi