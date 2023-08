Scatta il divieto di balneazione a Monterosso

Divieto di balneazione a Monterosso: il provvedimento è stato preso ieri sera con un’ordinanza del sindaco Emanuele Moggia sulla base della comunicazione con cui Arpal ha dato notizie dell’esito sfavorevole del consueto campione di acque di balneazione. In particolare lo stop temporeaneo alla balneazione è scattato nella zona compresa tra lo Scoglio “Roca du Ma Pasu” e la scogliera esterna al molo capoluogo. Il divieto temporaneo di balneazione è stato preso in via precauzionale "in conformità – spiega l’amministrazione comunale – con le leggi e le normative in vigore per garantire la sicurezza e la salute di tutti coloro che frequentano le nostre acque marine".