Sarzana corre e non si ferma più. Giovinazzo battuto, obiettivo playoff

SARZANA

3

GIOVINAZZO

0

HOCKEY SARZANA: Corona, Illuzzi, Borsi, Rubio, Manrique, Mattugini, Ortiz, Tognacca, De Rinaldis, Venè. All. Sergio Festa.

GIOVINAZZO: Veludo, Amato (c), Clavel, Colamaria, Tabarelli, Mezzina, Cardoso, Turturro, D’Avanzo, Dangelico. All. Angelo Depalma

Arbitri: Galoppi di Follonica e Hyde di Breganze.

Marcatori: 2° tempo: 8” Rubio, 12’21” Rubio, 14’55” Ortiz.

SARZANA - Dalla grande paura allo sguardo rivolto ai play off. Con la salvezza in tasca e la permanenza nel massimo campionato di serie A1 l’Hockey Sarzana adesso può seriamente puntare a entrare nel gruppo delle formazioni che si contenderanno lo scudetto. Lo sport è davvero imprevedibile perchè sfugge alle logiche. I rossoneri sembravano destinati a lottare con i denti fino alla fine del torneo per rimanere in categoria e invece si stanno togliendo belle soddisfazioni. Quattro vittorie di fila, due sole reti incassate e marcia spedita verso l’ottavo posto. Il successo della svolta è arrivato contro il Giovinazzo nella sfida disputata al “Pala Tori“ di piazza Terzi superato 3 a 0 e sorpassato in classifica. Dopo un primo tempo chiuso in parità i rossoneri del tecnico Sergio Festa si sono scatenati nella ripresa segnando il vantaggio dopo pochi secondi dall’inizio Rubio, ex della sfida. Un gol che ha allentato la tensione e consentito ai sarzanesi di giocare con maggior serenità raddoppiando ancora con Rubio prima di chiudere definitivamente la contesa con il guizzo di Ortiz. La quarta vittoria consecutiva in campionato è frutto di una perfetta organizzazione tattica e delle parate del numero uno Simone Corona che ha decisamente chiuso ogni tentativo pugliese. "E’ stata una vittoria strameritata – ha spiegato il presidente del club rossonero Maurizio Corona – che ha evidenziato il valore questa squadra capace di mettere insieme un filotto eccezionale al quale va aggiunta la vittoria in Portogallo. Soltanto il 22 febbraio prima della sfida contro il Grosseto ci avevano dati già per spacciati e retrocessi. Invece abbiamo iniziato a giocare da Sarzana e non ci fa paura nessuno".

Altri risultati: Valdagno-Forte dei Marmi 2-6; Sandrigo-Novara 6-5; Monza-Montebello 10-1; Follonica-Amatori Lodi 7-3; Cgc Viareggio-Bassano 2-5; Trissino-Grosseto6-3

Classifica: Trissino 63 punti; Forte dei Marmi e Bassano 51; Amatori Lodi 49; Follonica 44; Valdagno 36; Monza 32; Hockey sarzana 27; Giovinazzo 26; Grosseto 23; Cgc Viareggio 21; Sandrigo 14; Azzurra Novara 12; Montebello 5.