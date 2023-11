’Sapori e Mestieri’ al via. Quaranta stand di artigiani animano il centro storico

Al via la manifestazione ’Sapori & Mestieri – Stile artigiano’ organizzata da Confartigianato che vedrà protagonisti i prodotti tipici, dolci e salati, del territorio. La kermesse ha il patrocinio e il contributo della Regione e del Comune. Da oggi a domenica 26, il centro storico della città sarà pervaso da stand di cioccolato, dolci, specialità territoriali ed artigianato artistico. Oltre 40 stand di produzioni artigianali che potranno invogliare gli acquisti natalizi. Molte le iniziative in programma scaricabile sul sito www.confartigianato.laspezia.it seminari e convegni, presentazioni di libri, visite culturali, show cooking e animazione per i più piccoli. L’inaugurazione della manifestazione con le autorità cittadine si terrà oggi alle 17.30.