La Spezia, 16 aprile 2019 - Ha svuotato il serbatoio al largo del Mar Ligure e ha fatto dietrofront all'aeroporto di Malpensa per un guasto tecnico. E' quanto successo ieri pomeriggio all'Airbus A330 decollato dall'aeroporto milanese alle 15.40 in direzione Tokyo. Pochi minuti dopo la partenza, il velivolo, piùo meno all'altezza del Trentino, ha riscontrato problemi tecnici che lo hanno costretto a invertire la rotta. Ma prima di tornare a Malpensa, come previsto dalle procedure di sicurezza, ha effettuato un'operazione di fuel dumping, ovvero di svuotamento del serbatoio prima di un eventuale atterraggio di emergenza, a circa 70 chilometri al largo della costa ligure, all'incirca nello specchio acqueo conosciuto come santuario dei cetacei.

Secondo le prime stime, in mare sarebbero finite circa 80 tonnellate di cherosene e l'operazione sarebbe durata una quarantina di minuti. Per chiedere una dettagliata relazione di quanto accaduto, il capogruppo in consiglio regionale di Rete a Sinistra, Gianni Pastorino, ha scritto all'assessore all'Ambiente, Giacomo Giampedrone. "E' una situazione molto preoccupante che rischia di produrre l'ennesima ferita al nostro territorio- afferma il consigliere- chiediamo di essere messi puntualmente a conoscenza di tutte le iniziative che saranno attuate a protezione del nostro ambiente marino e dei litorali, al fine di salvaguardarli da una possibile marea nera. Del resto tutti ricordiamo cosa rappresento', per le coste liguri, l'incidente della petroliera Haven. L'effetto delle correnti potrebbe determinare ripercussioni gravissime su flora e fauna ittica, provocando un danno incalcolabile per la popolazione ma anche per l'economia, considerato che la stagione turistica e' ormai alle porte".

Il governatore Giovanni Toti, via Facebook, rassicura la popolazione: "Ho contattato prontamente il direttore marittimo, l'ammiraglio Nicola Carlone, per avere maggiori informazioni- spiega- al momento non c'e' evidenza di inquinamento, i mezzi della Capitaneria di Porto stanno effettuando una ricognizione aerea per accertare eventuali criticita'. Secondo le prime notizie, il carburante sarebbe stato scaricato a 70 chilometri dalla costa, quindi non vicino alla Liguria. Siamo al lavoro e seguiamo da vicino le operazioni per tenervi aggiornati".