Sanlorenzo centra la rotta: + 10,7% nel 2024

Numeri da capogiro, che raccontano di un mercato dell’extra lusso ancora in forte espansione. Nonostante tutto. Nonostante l’instabilità geopolitica. Nonostante le guerre. Nonostante i minacciati dazi dell’establishment trumpiano. Sanlorenzo, azienda leader nella nautica di lusso, chiude il 2024 con 930,4 milioni di euro di ricavi netti, in crescita del 10,7% rispetto al 2023 e un Ebitda a 176,4 milioni (+12%), con un’ottima performance della divisione superyacht (+17,6%) e un consolidamento sul 2023 per le divisioni yacht (+1,8%) e bluegame (+1%). I risultati consolidati esaminati e approvati dal cda indicano ancora una crescita alla quale contribuisce anche la neo acquisita Nautor Swan. Buona la performance sul mercato dell’area delle Americhe che ha visto un rimbalzo del 58,4% e forte sviluppo (+55,4%) nell’area Mea (Middle East e Africa). Sostanzialmente stabile il mercato europeo (-0.9%) dopo il 38,3% di crescita del 2023 sul 2022, mentre l’Asia-Pacifico segna un calo del 2,3%: "una performance relativamente positiva in un anno di debolezza che ha impattato anche il lusso di alta gamma", sottolinea una nota del gruppo. Il portafoglio ordini netto al 31 dicembre ammonta a 1.019,8 milioni rispetto ai 1.041,7 milioni a fine 2023.

"Il nostro solido percorso di crescita, confermato dal raggiungimento dei risultati sia a livello di ricavi sia di margini, conferma l’efficacia del nostro modello di business ‘haute couture’ e la capacità del nostro team di gestire con successo i mercati globali e finalizzare acquisizioni di valore, anche in periodi di incertezza come il 2024", afferma il presidente esecutivo Massimo Perotti. "Stiamo portando avanti con determinazione la visione di lungo termine del gruppo e l’esecuzione degli obiettivi strategici condivisi nel piano industriale, mantenendo solidità patrimoniale e disponibilità liquide che ci permetteranno di valutare e cogliere prontamente ogni opportunità di rafforzamento dei nostri brand", aggiunge sottolineando che sul piano commerciale Sanlorenzo prosegue "la strategia di potenziamento della nostra presenza diretta negli hub internazionali dello yachting".