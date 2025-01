San Terenzo: al via i lavori di rigenerazione dell'Area Verde Parco del Gozzano

Lerici, 7 gennaio 2025 – È stato approvato il progetto esecutivo della rigenerazione degli spazi nell’area verde del parco del Gozzano a San Terenzo. La zona è un’area verde pubblica a ridosso del campetto di San Terenzo, nella zona collinare che ospita le sede dei carabinieri in congedo ed in cui è stato installato nei mesi scorsi anche un defibrillatore. Il cantiere partirà nelle prossime settimane.

L’area sarà interessata, per circa due mesi, da lavori di riqualificazione e rigenerazione che porteranno a realizzare uno spazio funzionale a svolgere attività ricreative e piccoli eventi: “Sarà realizzata una nuova pavimentazione e la ricostruzione dei cordoli di delimitazione dei camminamenti e delle scalette. In una porzione del parco verranno installate strutture per esercizi ginnici così da ospitare attività outdoor per associazioni sportive e singoli in modo da integrare la socialità del luogo, mentre in un’altra verrà realizzata una sorta di arena dedicata ai piccoli eventi di quartiere. Infine, le alberature del parco verranno potate e risistemate per migliorare la fruizione degli spazi” spiega Marco Russo, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Lerici descrivendo l’intervento. L’investimento economico ammonta a circa 80mila euro. L’intervento è stato proposto dal consigliere delegato ai piccoli eventi Antonio Cosenza che ha raccolto anche le volontà della popolazione e l’ha tradotte nell’esigenza di migliorare lo spazio con la finalità sociali.

“Il parco del Gozzano è una zona decentrata e totalmente residenziale che non è mai stata considerata quale luogo di aggregazione. Oggi con queste opere si vuole dare un altro volto all’area e renderla fruibile non solo per gli abitanti del quartiere ma anche per tutti i cittadini che cercano tranquillità ed una zona verde, ombreggiata e fresca dove passare qualche ora”.