Sampdoria-Spezia, decide il Tar. Il divieto del Prefetto impugnato da un tifoso

La Spezia, 12 dicembre 2024 – Sarà un giudice a decidere se i tifosi dello Spezia potranno assistere, sabato pomeriggio, al match del Ferraris contro la Sampdoria. Ieri mattina, il ricorso al Tar – agognato per giorni da più parti – è stato depositato dagli avvocati Piergiorgio Leoni e Maurizio Maria Scaccabarozzi, per conto di un tifoso appartenente al gruppo organizzato dei Belini Frizzanti, e titolare della Eagle Card. Il ricorso, contro il ministero dell’Interno, la Prefettura e la Questura di Genova, nonché nei confronti della Sampdoria, mira alla sospensione del decreto con cui venerdì scorso il Prefetto di Genova ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia della Spezia, fatti salvi i possessori di tessera di fidelizzazione della Sampdoria, in occasione del derby ligure di sabato.

Una decisione che ha suscitato le forti proteste dei tifosi spezzini, la cui speranza di assistere alla partita contro i blucerchiati è appesa alla decisione che il presidente del Tribunale amministrativo regionale prenderà già oggi o al più tardi domani. Nelle 17 pagine del ricorso vengono impugnati anche la determinazione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e la determinazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. Nel merito del ricorso si contesta il provvedimento del Prefetto genovese come “limitativo della libertà tutelate dalla Costituzione”, fondato su presupposti erronei, non riportando alcuna adeguata comparazione fra gli interessi in gioco – la facoltà di mantenimento dell’ordine pubblico in relazione alla libertà di movimento dei singoli soggetti privati – e soprattutto non individuando il pericolo concreto e attuale per l’ordine pubblico.

Contestato anche il fatto di non aver preso in considerazione l’opportunità di limitare la vendita dei ticket ai soli possessori di Eagle Card. I precedenti a favore dei tifosi non mancano, come il ricorso vittorioso presentato da un tifoso del Napoli a settembre al Tar del Piemonte contro il provvedimento del Prefetto che aveva vietato la partita ai supporter residenti in Campania per il match contro la Juventus. Ancora più recente il ricorso al Tar vinto da un gruppo di tifosi del Parma contro la decisione del Prefetto di Como in occasione di Como-Parma. Ai tifosi dello Spezia, ora, non rimane che sperare nel buon esito del ricorso.