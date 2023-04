Sampdoria-Spezia, scontri fra tifosi dopo il derby

Genova, 23 aprile 2023 – Tafferugli, nella tarda serata di ieri. al termine della partita Sampdoria-

Spezia, finita in parità (1-1). Una cinquantina di tifosi blucerchiati hanno attaccato i sei autobus che trasportavano i tifosi spezzini alla stazione Brignole. La polizia ha fermato alcuni degli aggressori. Polizia protagonista anche poco lontano dallo stadio, dove i doriani aspettavano i tifosi spezzini che rientravano a piedi per dirigersi alla stazione di Genova Brignole.

In quel caso sono stati gli agenti della Polfer, che assieme alla Guardia di finanza e reparto mobile presidiavano la zona attorno alla stazione, a bloccarli. Inoltre, il questore di Genova Orazio D'Anna ha intimato ai funzionari di Ferrovie di far salire sull'ultimo treno i tifosi dello

Spezia senza biglietto, circa trecento, che rischiavano di rimanere a Genova Brignole fino all'alba. Il treno, l'ultimo utile per arrivare alla Spezia, era un treno cuccette e teoricamente non poteva ospitare persone in piedi. Ma il rischio elevato di lasciare i tifosi spezzini a Genova con le relative conseguenze e l'intimazione del questore hanno convinto Ferrovie ad eccepire la regola.