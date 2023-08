Salta il Festival Latino, LeAli a SpeziaLista Sansa chiede spiegazioni

Salta il Festival Latino che la comunità dominicana promuove per mantenere vive le tradizioni della terra di provenienza e favorire l’integrazione sociale nel segno del divertimento. Ma quest’anno l’appuntamento non ci sarà perché l’amministrazione ritiene che gli spazi di Viale Alpi presentino dei problemi per la vicinanza alla Rsa Mazzini. Ora i consiglieri di opposizione di LeAli a SpeziaLista Sansa chiedono "come mai nei precedenti tre mesi il problema non fosse stato sollevato, anche se la struttura di viale Alpi è stata in passato utilizzata per eventi similari". E ora come gruppo consiliare chiedono la ragione e il "perché non sia stata individuata, per tempo, un’altra location"