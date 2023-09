Salone da record a Genova: Toti: "Liguria protagonista"

"Il Salone 2023, oltre ad aver incassato uno straordinario successo di pubblico, ha ottenuto anche un altro risultato: l’aver cementato il suo legame con la città di Genova, con le sue imprese e il suo tessuto commerciale – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti (nella foto), dopo la conclusione della 63esima edizione del Salone Nautico –. Oggi tutto quello che ha rappresentato una debolezza o una ferita nel recente passato, è diventato una leva per fare uno scatto di qualità come mai si era visto, non solo qui, ma in nessun comparto e in nessuna città di questo Paese". In visita anche la presidente del consiglio Giorgia Meloni e altri ministri del suo governo. "Non era mai successo che dentro il Salone organizzato da Confindustria Nautica si celebrassero al tempo stesso una crescita a due cifre, un quartiere completamente rigenerato disegnato dalla matita di Renzo Piano e la firma con il premier del primo accordo in Italia per utilizzo dei Fondi di Sviluppo e Coesione". Questa edizione ha consolidato la Liguria come protagonista nel mondo della nautica. "Persino chi non è mai entrato nei padiglioni – conclude Toti – ha vissuto in città un’esperienza unica partecipando agli eventi del Fuori Salone".