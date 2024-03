Russell Crowe e la sua band al ’Festival internazionale del jazz’

Parte a 3.800 metri di altitudine con vista sul Cervino il tour di Russell Crowe & The Gentlemen Barbers venerdì 21 giugno, ma prima di arrivare in provincia di Siracusa il 7 agosto, passerà anche dalla nostra città. Il popolare attore neozelandese sarà infatti ospite in piazza Europa, la sera di martedì 30 luglio, per un evento all’interno del Festival Internazionale del Jazz della Spezia. Il tour italiano, prodotto da Giuseppe Rapisarda Management, prevede biglietti disponibili online da domani sul circuito Ticketone. Il neozelandese, premio Oscar nel 2001 come miglior attore protagonista per ‘Il gladiatore’ (pellicola di Ridley Scott in cui ha interpretato Massimo Decimo Meridio), ha partecipato come ospite della terza serata del più recente Festival di Sanremo nella veste di musicista e cantante. Infatti, prima di diventare attore ha mosso i suoi primi passi artistici nella musica. "Il mio viaggio verso il cinema – ha raccontato Crowe – inizia suonando, facendo tournée e pubblicando dischi. Questo lavoro mi ha portato al teatro musicale, ‘Grease’, ‘Rocky Horror Show’ e ‘Blood Brothers’ e proprio in quest’ultimo, per un miracolo, un regista mi ha visto recitare chiedendomi di fare un provino". Crowe e la sua band rivisitano numerosi successi della storia della musica, ridando vita a brani iconici, grazie a nuovi arrangiamenti, per regalare al pubblico un’esperienza eccezionale. I rapporti con gli altri componenti dei Russell Crowe & The Gentlemen Barbers risalgono a oltre un trentennio fa: David Kelly (batteria) e Stewart Kirwan (tromba) erano membri dei 30 Odd Foot of Grunts (la prima band dell’attore), oltre a suonare con Crowe nei The Ordinary Fear of God, che includevano Stuart Hunter (piano) e Chris Kamzelas (chitarra). Nella formazione, che vede anche le voci di Stacey Fletcher, Susie Ahern e Britney Theriot, si è poi inserito James Haselwood al basso. "Da 35 anni faccio cinema, ma la musica c’è da molto prima", ha sottolineato Crowe.

Marco Magi