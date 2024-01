Rumori, via al nuovo piano di zonizzazione acustica

Il Comune di Porto Venere avvia l’iter per l’aggiornamento del Piano di classificazione acustica. Nei giorni scorsi, la giunta comunale ha dato mandato agli uffici di commissionare la revisione di un piano che per anni ha fatto discutere: il documento precedente, licenziato in via preliminare nell’aprile del 2016, non è mai giunto all’approvazione e alla seguente adozione, in quanto erano emerse criticità inmerito alla classificazione attribuita agli edifici scolastici, evidenziate da Arpal nell’espressione del proprio parere vincolante. "Al fine di eliminare o limitare gli effetti disturbanti derivanti dal rumore strettamente connesso alle attività antropiche ed alla mobilità risulta necessario portare a compimento un processo di pianificazione acustica che, sulla base dei principi di sostenibilità ambientale, consideri ed integri le esigenze di ogni elemento del territorio" si legge nella delibera. Di fatto, il Piano di zonizzazione acustica di Porto Venere è strettamente connesso con la nuova Autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia a Gnl Italia per il rigassificatore di Panigaglia: tra le pieghe del provvedimento provinciale, anche l’obbligo per il colosso dell’energia di adeguarsi alle linee stabilite dal nuovo piano che sarà varato nei prossimi mesi dall’amministrazione comunale.