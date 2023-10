"Rsa Mazzini, futuro nerissimo. Asl ha smentito l’amministrazione"

Il destino della Rsa Mazzini è stato chiarito dalla direttrice sociosanitaria Asl, Alessandra Massei, in commissione consiliare: "Le sue dichiarazioni – sostiene la minoranza – hanno sconfessato la riapertura promessa dall’amministrazione per mesi: “Costa più rimettere a posto l’esistente che demolirlo e ricostruirlo da zero”. Il futuro del Mazzini ora appare nerissimo". Per Marco Raffaelli, Dino Falugiani, Martina Giannetti, Andre Frau, Andrea Montefiori e Viviana Cattani "la struttura sarà oggetto di chiamata alla manifestazione di interesse di privati.Ma quale potrà essere il privato disposto a accollarsi oneri così pesanti? Il Mazzini rischia di sparire dalla rete delle Rsa nel momento in cui il territorio ne avrebbe più bisogno". E chiudono: "E’ un mistero come mai una realtà giudicata un fiore all’occhiello sia diventata protagonista di una storia indegna. Prova di incapacità di gestione da parte dell’amministrazione e della dirigenza Asl".