Rossella protagonista di Skalaoke

Un ritorno sull’onda di un revival che sta facendo furore in tutta Italia, circoli compresi. La Spezia non fa eccezione, e venerdì ripropone l’inossidabile karaoke in una versione speciale. Protagonista, Rossella, che ha inventato una formula fresca e inedita capace di mescolare questa ormai tradizionale forma di intrattenimento con il dj set. Un’alternanza che venerdì sera farà divertire i partecipanti allo Skalaoke, serata in programma dalle 22 alla Skaletta Rock CluB. "I partecipanti sono parte attiva, insomma il microfono è aperto. Il karaoke è tornato di gran moda, anche nei luoghi più trendy. E la Skaletta non si tira indietro" spiegano i gestori del locale. Rossella, già conosciuta come dj Brandymod, darà sfoggio delle sue doti vocali e ai piatti, insieme a Caterina, guest star della serata, coinvolgendo il pubblico in esibizioni canore da non dimenticare. L’ingresso alla serata nel club di via Crispi 168 è consentito ai possessori di tessera Arci.