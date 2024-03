"Roberto Vecchioni porta ‘L’Infinito Tour’ al Teatro Civico: un viaggio emozionante tra musica, parole e immagini"

‘L’Infinito’ è un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi con protagonista Roberto Vecchioni. Appuntamento, quindi, con la grande musica italiana d’autore al Teatro Civico, nell’ambito del cartellone extra abbonamento, stasera alle 21 dove, nella nuova tappa de ‘L’Infinito Tour’, il popolare cantautore sarà accompagnato dalla sua ‘band storica’ formata da Lucio Fabbri (pianoforte, violino, mandolino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria). La prima parte del live è dedicata ai pezzi dell’omonimo album per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio di Vecchioni, in una narrazione che tiene insieme la musica, la parola e l’immagine. Le canzoni sono accompagnate da video e immagini che trasmettono ‘l’essere’ delle stesse canzoni e che avvolgono il pubblico in una dimensione immaginaria e raffinata. "Uno spettacolo che parte da un’idea precisa – racconta Vecchioni del suo tour – : l’infinito non è al di fuori di noi, non è introvabile, ma è dentro di noi, nella nostra anima e nelle nostre emozioni, tutta la prima parte dello spettacolo è giocata sul nuovo disco e sui personaggi che hanno battuto il destino, hanno combattuto il male, hanno amato la vita, gli altri e se stessi. Emerge un mio concetto recente, nuovo, di grande amore per tutto ciò che si fa e si vive. La seconda parte dello spettacolo, invece, è una specie di ritorno, uno sguardo sul passato con le canzoni di prima. E come poi tutto si sia ricomposto in un’unica idea, che è quella di amare la vita comunque sia, bella o brutta perché in realtà è sempre bella. Siamo noi che a volte la immaginiamo in un altro modo". ‘L’Infinito’ di Roberto Vecchioni, prodotto da Danilo Mancuso per Dme e distribuito da Artist First, è uscito il 9 novembre 2018 e, a due mesi dal lancio, ha vinto il Disco d’Oro con venticinquemila copie vendute, nonostante la scelta in controtendenza di rinuncia della piattaforme streaming e download. Il lavoro discografico racchiude 12 brani inediti, con musica e parole del cantautore, disponibile in formato cd, in edizione Deluxe arricchita dal saggio ‘Le parole del canto. Riflessioni senza troppe pretese’ e in vinile limited edition. Un album manifesto, "non 12 brani – spiega lo stesso Vecchioni – ma un’unica canzone divisa in 12 momenti". Per avere ulteriori informazioni, anche sui biglietti (disponibili pure sulla piattaforma online Ticketone), è possibile rivolgersi al botteghino del Civico (con ingresso da via Carpenino), oggi aperto dalle 8.30 alle 12 e dalle 16 a inizio spettacolo (0187 727521).

