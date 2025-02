Rivoluzione nel Golfo. Piano da venti milioni per la mobilità elettrica

Tre Comuni uniti per la realizzazione di una mobilità full electric nel Golfo dei poeti. La Spezia, Lerici e Porto Venere presenteranno nei prossimi giorni un progetto unitario da circa venti milioni di euro al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con l’obiettivo di intercettare le risorse del Fondo investimenti destinato al settore del trasporto rapido di massa. Dopo i 38 milioni di euro di finanziamenti ottenuti sei anni fa per rivoluzionare la mobilità cittadina, il Comune della Spezia ci riprova con la collaborazione delle amministrazioni di Lerici e Porto Venere, con l’obiettivo di estendere la mobilità sostenibile all’intero golfo.

Nel dettaglio, il piano da 19.922.887,46 euro (che sarà cofinanziato in caso di vittoria da Atc Esercizio con 500mila euro; ndr) prevede una pluralità di interventi. In primis, la realizzazione di una ’Busvia elettrica’ lungo le linee P Portovenere-La Spezia e L Lerici-La Spezia, con l’acquisto di 22 autobus elettrici da dodici metri e la realizzazione delle stazioni di ricarica dei mezzi in aree già individuate a Lerici in via Gerini (nei pressi del municipio), a Porto Venere in via Garibaldi e alla Spezia all’altezza di via Fiume 207 (50 metri prima della fermata di piazza Caduti del Lavoro) e in via San Cipriano, a due passi dall’ospedale, nei pressi del parcheggio dei taxi.

Nel progetto presentato nel ministero è prevista anche l’adozione di sistemi di centralizzazione semaforica che garantiscano priorità ai mezzi pubblici (garantendo così una riduzione dei tempi di viaggio; ndr), la razionalizzazione delle fermate dei mezzi pubblici lungo le due tratte oggetto del progetto, l’installazione di impianti semaforici nelle aree in corrispondenza di passaggi pedonali a rischio e di intersezioni stradali, e il potenziamento tecnologico dei varchi della Zona a traffico limitato del Comune di Lerici.

Tra gli interventi secondari, sempre previsti dalla progettazione unitaria approvata dalle giunte dei tre Comuni, anche la creazione di un sistema di infomobilità, con display stradali, paline elettroniche, e la creazione di un’applicazione che permetta di accedere alle informazioni di mobilità, connessa con i sistemi informativi e le altre applicazioni dei Comuni della Spezia, Lerici e Porto Venere, nonché con Atc Esercizio e l’Agenzia della Mobilità Atc Mobilità e Parcheggi.

Fulcro di questa nuova viabilità elettrica lungo il golfo sarà anche il nuovo parcheggio di interscambio realizzato nei pressi del PalaMariotti. é previsto infatti un intervento di 240mila euro per l’adeguamento dei due sottopassi di via Carducci (nella parte terminale del raccordo autostradale) sia dal punto di vista funzionale con la realizzazione di una rampa di accesso per disabili, sia architettonico, così da ’connettere’ il park alla nascente Linea del Golfo.

"La realizzazione di una linea di trasporto pubblico locale a trazione elettrica nel Golfo dei poeti rappresenta un passo fondamentale per il futuro della mobilità sostenibile nel nostro territorio – afferma l’assessore all’Ambiente del Comune della Spezia, Kristopher Casati –. Questo progetto, sviluppato in collaborazione con i Comuni di Porto Venere e Lerici, segna un importante avanzamento nel nostro impegno per ridurre l’inquinamento, migliorare la qualità della vita e offrire ai cittadini e ai turisti un servizio efficiente, moderno e rispettoso dell’ambiente. Il Piano urbano della mobilità sostenibile ha già tracciato una chiara direzione per il nostro sviluppo urbano: meno mezzi inquinanti, più trasporto pubblico e maggiore integrazione tra le diverse forme di mobilità. Con questa nuova infrastruttura, puntiamo a decongestionare le principali arterie di collegamento, garantendo un servizio rapido e frequente tra La Spezia, Porto Venere e Lerici, con un significativo miglioramento dell’accessibilità e della qualità del servizio".