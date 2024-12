Riunioni del Consiglio nel mirino: "Fissate in orari improponibili"

Consigli comunali fissati a orari che non favoriscono la partecipazione popolari, ancora polemiche a Follo. É il consigliere di ’Cittadini in Comune’, Sandro Bertoni (nella foto), a porre il tema, sottolineando come "dopo reiterate richieste a sindaco e presidente del consiglio comunale di convocare la pubblica adunanza in orari consoni alla partecipazione, eccoci difronte all’ennesimo impedimento, con il Consiglio convocato venerdì alle ore 14 – dice –. Appare evidente che la partecipazione non è gradita, il diritto del cittadino a vivere la vita amministrativa viene derubricato a visione in differita. Il prevalere della rappresentanza delegata in sacrificio di quella partecipata". Non sarebbe infatti la prima volta che l’assise comunale follese viene fissata in orari che rendono difficile la partecipazione. "Non ho conoscenza di Comuni che convocano la pubblica adunanza a simili orari, negando ai più ciò che dovrebbe essere di tutti, come non ho riscontro di altri Comuni dove posta la richesta di spiegazioni si è ricevuto in risposta che ’per il momento abbiamo decisi cosi’. Un’amministrazione che si commenta da sola" chiosa Bertoni.