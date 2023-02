Ristrutturazione del Picco La Regione mette i soldi

di Fabio Bernardini

Via libera della Regione Liguria al finanziamento per la ristrutturazione dello stadio ‘Alberto Picco’. Domenica prossima, in occasione del match Spezia-Juventus in programma al ‘Picco’ alle ore 18, il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore ai lavori pubblici Giacomo Raul Giampedrone si incontreranno con il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e il presidente dello Spezia Philip Platek per discutere del nuovo ‘Picco’, in particolare degli imminenti lavori di ristrutturazione della tribuna. Com’è noto lo Spezia, lo scorso ottobre, ha presentato in Comune il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo studio di fattibilità del nuovo stadio, prevedendo un investimento di 12 milioni di euro, comprensivo dei soldi già spesi per la curva Piscina inaugurata nel settembre 2021.

Un importo che, come a suo tempo promesso, sarà cofinanziato dalla Regione Liguria che, sul piatto, metterà diversi milioni di euro previsti in bilancio per mezzo del fondo strategico regionale. L’ente presieduto da Giovanni Toti, già nella prossima riunione di giunta in programma la prossima settimana, varerà un provvedimento di finanziamento con modalità di erogazione previste nell’anno in corso e nel 2024. Circa il novanta per cento dei contributi erogati sarà relativo ai lavori di ristrutturazione della tribuna previsti da giugno a settembre di quest’anno che, nel dettaglio, riguarderanno una nuova area hospitality, sky e field box, area destinata ai media, nuovi spogliatoi, servizi igienici e l’installazione di nuovi seggiolini non solo in tribuna ma anche in gradinata.

Il tutto con un aumento complessivo della capienza dell’impianto di viale Fieschi a dodicimila posti sulla scorta dei nuovi criteri deliberati dalla Figc che pongono come limite minimo di capienza per gli stadi di Serie A 12mila posti e non più 16mila come originariamente previsto. La Regione non si limiterà a finanziare questo importante intervento, ma ha deliberato anche una partecipazione alle spese, pari al dieci per cento dei contributi erogati, per i futuri lavori relativi alla copertura della curva Ferrovia, pianificati nel 2024. A stretto giro di posta dovrebbe poi arrivare il via libera da parte delle Commissioni competenti del Comune della Spezia allo studio di fattibilità presentato dallo Spezia, con il rilascio della dichiarazione di ‘pubblica utilità’. Seguirà il progetto definitivo elaborato dalla GAU Arena dell’architetto Gino Zavanella al fine di poter partire con i lavori a giugno.