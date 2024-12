Riqualificazione di via Diaz. Approvato dalla giunta il progetto esecutivo

Approvato ieri dalla giunta comunale il progetto esecutivo per la riqualificazione del lato ovest di via Armando Diaz, per un valore di 125mila euro. I lavori miglioreranno la fruibilità del percorso pedonale, rendendolo accessibile a tutti, con abbattimento delle barriere architettoniche e l’installazione di segnali tattili per le persone non vedenti o ipovedenti in corrispondenza degli attraversamenti pedonali. Sarà totalmente riqualificato il manto stradale attraverso una riasfaltatura del percorso pedonale e stradale per garantire sicurezza e comfort. Si interverrà anche sull’apparato arboreo, migliorando le condizioni dei platani esistenti e piantumando nuovi alberi.