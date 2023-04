’Ripensare il turismo’ Il ministro al convegno

Al Terminal Crociere di largo Fiorillo, oggi a partire dalle 9, è in programma la Conferenza programmatica sul Turismo ‘Ripensare il turismo per costruire insieme un futuro - Un percorso verso la stesura di un Piano d’indirizzo strategico a sostegno dello sviluppo della Destinazione La Spezia’. Promosso dall’assessorato al Turismo del Comune della Spezia vedrà partecipare il ministro del Turismo Daniela Santanchè, oltre a Pierluigi Peracchini, Daniele Ciulli, Mario Sommariva, Enrico Lupi, Donatella Bianchi, Leonardo Massa, Luigi Corradi, Ivana Jelinic, Giovanni Toti, Maria Grazia Frijia, Matteo Garnero, Gianluca Caramanna e Augusto Sartori. Al Patto per lo sviluppo strategico del turismo aderiscono Comune della Spezia, Comuni della provincia della Spezia compresi i comuni del ‘Distretto Turistico Val di Magra e Unione dei Comuni della Val di Vara’, Comuni del ‘Distretto Turistico delle Valli di Apua’. Al pomeriggio poi si terranno dei tavoli di lavoro, sui temi di governance, dati e comunicazione, sostenibilità e mare.