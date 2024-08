Ripascimento ’sospetto’. Spiaggia sotto sequestro. Archiviazione per i dirigenti

Si è conclusa con l’archiviazione l’indagine che aveva coinvolto due dirigenti della Provincia spezzina che nella primavera di due anni fa avevano dato il via libera all’operazione di ripascimento della spiaggia libera di Marinella. Il gip Fabrizio Garofalo ha accolto la richiesta del pm Maria Pia Simonetti predisponendo dunque l’archiviazione nei confronti di Giorgio Guidotti reponsabile unico del procedimento e Paolo Borrini direttore dei lavori. La spiaggia del litorale nel Comune di Sarzana era stata posta sotto sequestro dai carabinieri forestali il 29 aprile 2022 dopo le segnalazioni dell’improvvisa colorazione sospetta dell’arenile e dell’acqua a seguito della distribuzione di sabbia asportata anni prima alla foce del fiume in località Bocca di Magra e accatastata in un’area limitrofa al ponte della Colombiera. L’utilizzo del materiale era stato consentito dal progetto di Regione Liguria relativo proprio al ripascimento dell’arenile sarzanese, profondamente eroso dalle mareggiate invernali. Dalle analisi eseguite da Arpal risultò però la presenza di materiale con frazione pelitica (limi e argille) superiore all’8% quindi i dirigenti erano stati indagati per aver eseguito i lavori su beni paesaggistici in maniera non regolare e difforme dalle normative. Si è invece dimostrato che la percentuale di materiale indicato indicata non dovesse essere considerata, proprio sulla base delle delibere della giunta regionale, per gli arenili. Inoltre la colorazione marrone, visivamente evidente dopo la posa, si era invece diradata nei giorni successivi quindi è stata ritenuta frutto della movimentazione del materiale. Il gip Garofalo dunque ha accolto la richiesta di archiviazione per i due dirigenti.

Massimo Merluzzi