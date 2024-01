Rilevatori di velocità. La mappa in provincia. Trenta postazioni fisse contro chi corre troppo

L’ultimo decreto prefettizio risale all’agosto del 2021, ampliato negli anni successivi con ulteriori autorizzazioni che hanno allargato la platea dei Comuni autorizzati all’installazione di postazioni fisse per la rilevamento della velocità. Sono circa una trentina gli autovelox fissi autorizzati dalla Prefettura della Spezia, situati lungo le principali arterie provinciali e statali che attraversano la provincia. Gli ultimi in ordine di tempo a essere autorizzati, nel maggio 2022, sono stati gli autovelox piazzati dal Comune di Riccò del Golfo lungo la statale Aurelia. Tredici, complessivamente, i Comuni autorizzati all’utilizzo del dispositivo fisso, per la contestazione ’da remoto’ delle sanzioni. Arcola nel marzo 2022 ha visto l’autorizzazione per un terzo apparecchio da installare sulla sp331. Lo stesso Comune ha l’autorizzazione al posizine di due autovelox bidirezionali sulla statale 432 a Senato, e sull’Aurelia. Due invece i velox previsti ad Ameglia, situati entrambi sulla statale 432. A Bolano, l’autovelox fisso si trova sulla statale 330 del Buonviaggio, nei pressi del ponte di Ceparana, mentre a Borghetto la Prefettura ha autorizzato due dispositivi, sulla statale Aurelia e sulla provinciale 566. Un autovelox bidirezionale si trova invece a Pian di Madrignano (Calice), nei pressi delle scuole; a Carrodano, dall’inverno 2022, il Comune ha ottenuto la possibilità di sostituire il vecchio dispositivo unidirezionale con uno bidirezionale, nell’unica area autorizzata, ovvero quella della provinciale 566, nei pressi del casello autostradale. A Carro, nelle vicinanze della diga sul fiume Vara, il Comune ha attivato da anni un apparecchio in grado di ’colpire’ i veicoli veloci in entrambi i sensi di marcia, mentre a Follo, l’amministrazione da qualche anno è riuscita a installare il dispositivo bidirezionale nel cuore del centro abitato di Pian di Follo, lungo la provinciale di viale Brigate partigiane. Sono due gli autovelox che la Prefettura ha autorizzato al Comune di Maissana, entrambi sulla statale 523 che collega l’entroterra con la provincia di Genova, in località Torza. Numerosi gli autovelox anche nel cuore della Val di Magra.

Due le postazioni fisse autorizzate al Comune di Sarzana, entrambe situate sul viale XXV aprile che collega il capoluogo a Marinella: un velox bidirezionale e un dispositivo col sistema tutor in grado di rilevare la velocità media di un autoveicolo. Tre, invece, le postazioni che la Prefettura ha autorizzato al Comune di Santo Stefano di Magra, tutte sulla strada statale 62 ’Cisa’: in due casi si tratta di autovelox bidirezionali. A Vezzano Ligure, invece sono due gli apparecchi autorizzati: si tratta di due dispositivi unidirezionali, installati a poca distanza l’uno dall’altro sulla statale Aurelia, ai Prati di Vezzano. Quattordici, invece, le strade sulle quali la Prefettura ha utilizzato l’installazione di autovelox in sede fissa per il rilevamento a distanza delle infrazioni al codice della strada: oltre alle statali Aurelia, Cisa e Buonviaggio, figurano le provinciali 10 della Val di Vara, la sp21 di Marinella, la sp331 di Lerici, la 370 Litoranea delle Cinque Terre, la 432 a Bocca di Magra, la sp523 Colle di Cento Croci, la sp530 di Porto Venere, e la 566 della Val di Vara. Diverso il discorso per gli ’ speed box’, contenitori arancioni all’interno dei quali possono essere piazzati gli autovelox per il rilevamento in presenza delle infrazioni, che non necessitano di autorizzazioni prefettizie: oltre a Bolano e Vezzano, nei mesi scorsi sono stati installati anche a Lerici.