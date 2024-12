Riforma della nautica da diporto: tavola rotonda con Confartigianato e Capitaneria di Porto

Un focus sulla nautica da diporto: è quanto organizzato da Confartigianato, Capitaneria di Porto e Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale per martedì 10 dicembre alle ore 17 nella sede di Confartigianato in via Fontevivo 19.

La riforma della nautica, entrata in vigore a ottobre, ha toccato il mondo della nautica da diporto con importanti novità: semplificazione delle patenti, cambiamenti autorizzativi, dotazioni di sicurezza a bordo.

La tavola rotonda è organizzata al fine di aggiornare diportisti e imprese del settore sulle novità. Interverranno: Roberto Zampollini, presidente Confartigianato Nautica, Alberto Battaglini comandante Capitaneria di porto della Spezia; Federica Montaresi, commissaria AdSP Mar ligure orientale; Pier Gino Scardigli presidente di Assonautica La Spezia; Arturo Nardone di Beppe Nautica, Marinella Guastini di Le Bateau Blanc. Modera Nicola Carozza.