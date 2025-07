Riccò potenzia la polizia locale. Monfroni a capo del comando

Una svolta per certi versi storica. Per la prima volta, il Comune di Riccò del Golfo si dota di un comando di polizia locale. La decisione è stata presa nei giorni scorsi dalla giunta comunale guidata da Loris Figoli, che ha definito con il Comune di Luni l’utilizzo, per dodici ore alla settimana, del comandante di Polizia locale Marco Monfroni, da anni alla guida della polizia locale lunense. Il nuovo comandante presterà servizio nel centro riccolese al di fuori dell’orario di servizio prestato presso l’amministrazione di appartenenza, andando a coordinare una struttura in cui già figurano da tempo due agenti locali. "Un passo importante, quasi storico, per il nostro Comune, dove per la prima volta viene istituito il comando di Polizia locale. Si tratta di una naturale evoluzione del territorio – afferma il sindaco riccolese, Loris Figoli – che è sempre più vicino al capoluogo per percezione di vita e ritmi sociali. Si tratta di dodici ore, ma con tutta la dignità di una posizione organizzativa di guida".

Il primo cittadino di Riccò del Golfo evidenzia come l’istituzione del comando di polizia locale e l’incarico a Monfroni costituiscano anche "una risposta alle richieste del sindacato, che ha evidenziato come fosse indispensabile una svolta organizzativa in merito di Codice della strada, anche in virtù di soste selvagge evidenziate da cittadini, che hanno prodotto centinaia di pec, della tutela più razionale dei percorsi pedonali e delle segnalazioni in merito alla tutela della disabilità arrivate dall’opposizione e accolte con spirito bipartisan. Il crescere della presenza turistica e l’importanza di dotare l’area di una figura autorevole ed esperta era diventata una esigenza irrinunciabile".

"Riccò del Golfo continua il proprio percorso di modernizzazione, lo fa grazie all’accoglienza che il sindaco di Luni, Alessandro Silvestri, ha riservato alla mia richiesta di collaborazione, per la quale lo ringrazio. Era necessaria infatti una figura professionale di esperienza, di comprovato equilibrio, che giungesse da un centro con caratteristiche sociali, economiche, culturali paragonabili a quelle riccolesi ma lontano dai principi tensivi del nostro territorio. Una speciale menzione va riconosciuta all’assessore al personale, Walter Barilari, per aver saputo costruire negli anni l’ottima squadra di polizia Locale su cui fa conto la comunità di Riccò. Il giusto profilo di continuità con le figure professionali del recente passato ma proiettate grazie a lui nel futuro".

Matteo Marcello