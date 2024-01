Riaprono Castello Malaspina e Centro espositivo. Tuffo nel passato alla scoperta della Val di Vara Il Castello Malaspina di Madrignano e il centro espositivo 'Gli Antichi Liguri in Val di Vara' riaprono oggi, offrendo la possibilità di scoprire la storia del territorio e ammirare reperti archeologici eccezionalmente riuniti. Saranno organizzati eventi fino a giugno per bambini, famiglie e adulti. Visite guidate per gruppi su prenotazione. Ammessi animali domestici. Verificare l'apertura in caso di maltempo.