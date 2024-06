Resta schiacciato sotto il trattore. Muore sotto gli occhi della sorella

Una giornata tragica nei terreni agricoli della Val di Vara con un morto e un ferito nel giro di poche ore. La situazione più grave è accaduta a Varese Ligure dove è deceduto un uomo di 62 anni residente a Moneglia. Stava manovrando il trattore a cingoli trasportato sul camion e nella manovra di discesa è caduto rimanendo schiacciato. L’uomo, Baldo De Vincenzi, nativo del paese della Val di Vara ma da tempo residente nel Tigullio, era arrivato da poco per dare una mano nei terreni alla sorella che ha assistito alla tragedia. La donna sconvolta ha avuto la forza di allertare i soccorritori della Croce Rossa di Varese Ligure e sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Brugnato e l’automedica del 118. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero Drago che non è neppure atterrato perchè l’uomo purtroppo è deceduto sul colpo. E’ andata meglio invece in mattinata a uno spezzino di 69 anni impegnato nei campi a Riccò. Nell’incidente ha riportato la rottura del bacino oltre a diversi traumi alle gambe e braccia e le sue condizioni sono considerate comunque serie tanto da rendere necessario l’immediato trasferimento all’ospedale San Martino di Genova dove è arrivato a bordo dell’elisoccorso. L’uomo, classe 1955, ieri mattina era al lavoro nel suo terreno nella zona tra San Benedetto e Graveglia, una passione che ’coltiva’ da tempo quando per circostanze ancora da verificare il mezzo si è improvvisamente ribaltato e lo ha travolto. Le grida di forte dolore e paura dell’uomo che per sua buona sorte non ha perso i sensi sono state sentite da altri lavoratori vicini che si sono immediatamente precipitati in aiuto dell’uomo i oltre a far scattare le chiamate di soccorso. Poco dopo le 11.30 sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa Italiana sezione di Riccò del Golfo e di Delta 1 del 118 oltre a una squadra dei vigili del fuoco di Spezia chiamati sia per sollevare il mezzo che per garantire l’assistenza all’atterraggio dell’elicottero. Per le condizioni dell’uomo che lamentava forti dolori al bacino e alle gambe è stato ritenuto opportuno chiedere l’aiuto dell’elisoccorso.

Sul prato è arrivato Grifo 1 decollato da Albenga. Inevitabilmente sono tornate alla memorie le tragedie che hanno durante colpito il territorio proprio collegate a incidenti agricoli. Proprio ieri si sono svolti a Sarzana i funerali di Agostino Tonelli, l’uomo di 87 anni che ha perso la vita venerdì scorso schiacciato da un trattore mentre lavorava il suo terreno nel quartiere di Sarzanello.

Massimo Merluzzi