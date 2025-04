Resistenza e memoria. Gli studenti al Civico incontrano Corsini

Il Comitato provinciale unitario della Resistenza, il Comune e la Provincia della Spezia organizzano un incontro con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in occasione del 25 aprile. L’incontro si terrà martedì alle 10,30 al Teatro Civico. Il professor Paolo Corsini (nella foto), storico, presidente dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri, terrà una lectio magistralis sul tema “Fare memoria dell’’altra Resistenza’: la deportazione nel III Reich”. "Il passato rappresenta un territorio conteso da memorie spesso divisive che possono essere ricomposte solo nella prospettazione di un sistema di valori che valgano per tutti – afferma il professor Corsini – la lotta di Liberazione ha consentito la conquista di una Costituzione che può essere il fondamento di un patriottismo condiviso: una lotta non solo condotta attraverso la guerra partigiana ma anche attraverso la Resistenza senza armi, dei deportati politici e razziali, dei lavoratori coatti, degli internati militari". La mattina di martedì è stata organizzata, per le scuole vicine al Parco 2 giugno – Liceo Mazzini, Liceo Pacinotti, Istituto Chiodo-Einaudi – la “Passeggiata della Liberazione”. Mercoledì 30 aprile alle 17, nella sala della Provincia, si terrà l’incontro “Il contributo del mondo della scuola alla Resistenza”, a cui interverrà la professoressa Katia Massara dell’Università della Calabria. Saranno ricordate le figure di Ennio Carando e di Aldo Ferrari.