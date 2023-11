"Regione Liguria: Tariffe Cinque Terre Express senza rischi per Parco"

"Le nuove tariffe proposte da Regione sul Cinque Terre Express per gestire overtourism e garantire ulteriori servizi ai cittadini dei territori non mettono a rischio in alcun modo gli investimenti sull’area del Parco: il meccanismo di vendita resterà quello collegato alla Carta Parco, fatto salvo il rinnovo dell’accordo commerciale". Lo afferma Regione Liguria in risposta alle polemiche sollevate in questi giorni sul tema della rimodulazione delle tariffe legate alle Cinque Terre. "Ogni polemica politica appare non solo pretestuosa, ma perfino risibile".