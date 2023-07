"Regaliamo noi il logo allo Spezia" Agenzia propone la scelta ai tifosi

La polemica sul nuovo logo dello Spezia Calcio non si placa e travalica anche i confini provinciali, al punto che un’agenzia milanese, la Roger Lab, si è offerta di regalarne uno proponendo quattro versioni alternative, molto più ’classiche’. con la scelta del migliore lasciata ai tifosi attraverso un referendum popolare. Una trovata pubblicitaria? Può anche darsi, ma senz’altro l’iniziativa fa discutere.

"Non diamo nessun giudizio di merito sull’operato del graphic designer – si legge sul post social di Roger Laboratorio Narrativo, il cui ad Simone Spoladori simpatizza per lo Spezia – ma prendiamo atto della reazione del popolo bianco, e vorremmo semplicemente aiutare il club nella ricucitura del rapporto con la sua gente, che pare non abbia ricevuto con favore il cambio radicale operato nell’immagine identitaria della società".

L’agenzia ha proposto quattro versioni alternative del logo, di maggiore immediatezza e minor rottura rispetto alla tradizione e alla storia dello stemma dello Spezia, molto semplici.

"Siamo intervenuti in maniera minimale – prosegue Roger Lab – perché i tifosi spezzini sono un popolo che nel suo stemma si riconosce come poche altre realtà in Italia. La Spezia è una città che è arrivata, caso quasi unico al mondo, fino all’azionariato popolare per salvare la propria squadra: crediamo possa avere senso chiedere direttamente al popolo spezzino come si vuole sentire rappresentato".

Massimo Benedetti