Recall, i numeri del successo. In forte crescita il progetto di Asl e Disability Management

Una media di circa 2000 telefonate al mese con un recupero sul totale delle specialità ambulatoriali coinvolte che si attesta sul 3% circa di prenotazioni. Sono questi i primi numeri del progetto ‘Recall’, l’attività di recupero delle prestazioni ambulatoriali avviata a luglio scorso e organizzata dal Disability Management di Asl 5. L’iniziativa da un lato mette in atto il collocamento mirato, per promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel posto di lavoro adeguato alle loro capacità lavorative, dall’altro snellisce le liste di attesa recuperando spazi a favore di utenti che necessitano di un appuntamento per una prestazione sanitaria. Gli operatori, infatti, da questi tre numeri 0187 533660/84/08 contattano direttamente gli utenti che hanno un appuntamento, ricordano loro data, luogo e ora accertandosi che abbiano ancora bisogno della prestazione. In caso contrario l’appuntamento viene cancellato e si libera un posto a beneficio di chi viene dopo. In particolare le attività messe in campo sono due: Recall, ossia telefonate agli utenti per ricordargli l’appuntamento di un esame diagnostico o di una visita specialistica precedentemente prenotati; e Back office, ovvero estrazione delle liste di appuntamento giornaliere, inserimento in file Excel delle chiamate effettuate e delle azioni conseguenti alle chiamate, invio sms o email per eventuali appuntamenti disdetti. Inizialmente ‘Recall’ ha riguardato le specialità di Oculistica e Dermatologia, a cui sono seguite quelle di Pneumologia, Geriatria (ambulatorio osteoporosi) e Consultorio ginecologico. Dal 1 settembre è stata aggiunta Neurologia, il mese dopo Chirurgia plastica e Urologia. Inoltre, da ottobre scorso, un numero telefonico è dedicato a ricevere richieste di appuntamenti per gli Ambulatori di Prossimità del Distretto 17, un servizio non di ‘Recall’, ma che risponde ad una ugualmente importante esigenza del territorio. I risultati ottenuti nei primi sei mesi dimostrano, per quanto riguarda le specialistiche di Oculistica, Dermatologia e Consultorio Ginecologico che ‘Recall’ ha prodotto un quasi totale azzeramento del drop out (rinuncia all’appuntamento prenotato dal paziente) che si attesta, in particolare, sul 99,5% per Oculistica, sul 99,6% per Dermatologia e sul 99,9% per il Consultorio Ginecologico.